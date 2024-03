Nba: Boston espugna New Orleans, vincono Milwaukee e Orlando

NBA

La capolista regola i Pelicans, mentre i Bucks sconfiggono la maledizione legata all'assenza di Lillard: prima vittoria senza l'ex Portland. Sorridono anche i Magic

© Getty Images La notte dell'Nba sorride ai Boston Celtics, che ripartono dopo due sconfitte consecutive con una grande vittoria in trasferta. La vittima designata sono i New Orleans Pelicans, travolti col punteggio di 104-92 dopo un'ottima prestazione nei due quarti centrali. Boston continua così a guidare l'Eastern Conference, inseguita a debita distanza dai Bucks, che vincono anche senza Lillard: ko gli Hawks. Sorridono anche gli Orlando Magic: 118-88 su Memphis.

NEW ORLEANS PELICANS-BOSTON CELTICS 92-104

Riprende la marcia dei Boston Celtics, che cancellano la mini-serie di due sconfitte consecutive ottenendo una convincente vittoria a New Orleans. I Pelicans vanno in vantaggio nel primo periodo (37-28), vengono rimontati nel secondo e definitivamente sconfitti nel terzo quarto, dove gli ospiti sono perfetti: solo 11 punti concessi ai rivali e 24 realizzati, per volare a +15. Un margine che si rivela decisivo, perchè Boston vince 104-92 e mantiene saldamente la vetta dell'Eastern Conference (58-16), che è già aritmeticamente sua a otto gare dal termine della regular season. Il migliore per i Celtics è Jayson Tatum, che chiude con 23 punti e 9 rimbalzi. Alle sue spalle Porzingis (19+10) e Jaylen Brown (17), doppia cifra anche per White (15) e Holiday (13). A New Orleans, che resta quinta a Ovest (45-29), non bastano i 25 punti (con 9 rimbalzi) di Zion Williamson e i 24 di McCollum: escludendo Herbert Jones (18), i due trovano pochissimo supporto dal resto della squadra.

ATLANTA HAWKS-MILWAUKEE BUCKS 113-122

La maledizione legata all'assenza di Damian Lillard, che sin qui aveva portato a cinque sconfitte su cinque, viene sconfitta dai Milwaukee Bucks nella trasferta ad Atlanta. Antetokounmpo e compagni tengono la leadership per tutta la gara, difendendo il +14 scaturito dopo i primi due quarti e resistendo al tentativo di rientro dei rivali nel finale. Nasce così un prezioso successo per 122-113, che consolida il secondo posto di Milwaukee (47-27) nell'Eastern Conference, dove gli Hawks sono decimi (34-40). Bogdan Bogdanovic non basta per trascinare Atlanta alla rimonta vincente contro quella che sarebbe potuta essere la sua squadra: sontuosa la prova del serbo, con 38 punti e 10 rimbalzi, tirando 5/9 da tre e risultando immarcabile. Alle sue spalle Dejounte Murray, che nella parte finale della sfida si mette al servizio di un compagno dalla mano caldissima: 20 punti, 8 rimbalzi e 12 assist per lui. Numeri che svaniscono di fronte all'ottima prova di squadra dei Bucks, che ne portano sei in doppia cifra: Giannis Antetokounmpo è il leader e trascinatore con 36 punti, 16 rimbalzi e 8 assist, precedendo Middleton (21 con 9/10 dal campo) e Beverley (18). Doc Rivers festeggia così una vittoria importantissima.

ORLANDO MAGIC-MEMPHIS GRIZZLIES 118-88

Partita semplicemente senza storia a Orlando, dove i Magic concedono solo 13 punti ai rivali nel primo quarto e volano subito sul +20, senza voltarsi indietro. Nei primi tre periodi Memphis realizza solo 55 punti a fronte dei 90 dei rivali, poi accorcia leggermente le distanze nell'ultimo quarto di puro garbage time. Finisce 118-88 in una sfida che consente ai padroni di casa di dare ampio sfoggio alla loro panchina, portando la bellezza di sette giocatori in doppia cifra. Il migliore per rendimento è Wendell Carter Jr, che chiude in doppia doppia con 15 punti e 13 rimbalzi: 15 punti anche per Suggs ed Anthony, mentre si fermano a 13 Paolo Banchero e Franz Wagner. Doppia cifra anche per Fultz (12) e Ingles (11) nella vittoria dei Magic, che restano quinti a Est (43-31). Nelle fila di Memphis, che tira col 36% dal campo, si salva solo Jordan Goodwin: 16 punti e 11 rimbalzi per lui, che subentra con efficacia dalla panchina. I Grizzlies restano così terzultimi a Ovest: 24-30 il loro score, con tre ko di fila.