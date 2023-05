Nba: Boston è ancora viva, vince gara-4 a Miami e prolunga la serie

BASKET

I Celtics, spalle al muro, si impongono 116-99 a Miami che ora è avanti 3-1: si torna al TD Garden

© afp Messa spalle al muro, Boston evita un pesantissimo 4-0 nella serie della finale della Eastern Conference e si impone 116-99 in casa di Miami, che rimanda così l'appuntamento con le Nba Finals. Decisiva una ripresa da 66-43 in favore dei Celtics, che sorridono grazie alla doppia doppia di Jayson Tatum, autore di 33 punti e 11 rimbalzi. La formazione di Mazzulla riesce così a guadagnarsi gara-5, che si giocherà al TD Garden.

È decisamente presto per parlare di serie riaperta, ma Boston riesce almeno ad evitare quello che sarebbe stato un umiliante 4-0 nella finale della Eastern Conference. Il 116-99 che matura a Miami in favore dei Celtics tiene ancora aperta una speranza, anche se nei precedenti 150 casi in cui una squadra era sotto 3-0 non è mai arrivata la rimonta. Nel corso del primo tempo, che gli Heat chiudono sul 56-50, e soprattutto sul 61-52 di inizio terzo periodo, gli ospiti vedono da vicino l'eliminazione, poi trovano la rimonta e un complessivo 66-43 nella ripresa. A dare un fondamentale contributo è Jayson Tatum, che dà il meglio di se nel momento di tirare fuori orgoglio e artigli per evitare una batosta. A fine partita, il numero 0 dei detentori del titolo ad Est chiude con una doppia doppia da 33 punti e 11 rimbalzi, oltre ad un ottimo 14/22 al tiro. Ad aiutare sono anche Brown (17), White (16), Grant Williams (14), Horford (12) e Smart (11). Agli Heat non bastano i 29 con 9 rimbalzi di Jimmy Butler, spalleggiato anche dai 17 di Vincent, dai 16 di Martin e dai 10 di Adebayo. La serie è ora sul 3-1 per Miami: la sfida del TD Garden, teatro di gara-5 che si svolgerà nella notte italiana tra giovedì e venerdì, può permettere a Boston di riaprire ulteriormente i giochi e tentare la seconda impresa in Florida, mentre Miami punta a chiudere definitivamente i giochi per tenersi alla larga da brutte sorprese e raggiungere Denver alle Finals.