Nba: Boston domina a Miami e fa 1-1 in finale di Conference

PLAYOFF NBA

Dopo il successo degli Heat in gara-1, i Celtics rispondono alla grande e riportano subito la serie in parità

Boston piazza subito un gran colpo in gara-2 della finale di Eastern Conference di Nba. A Miami, infatti, i Celtics toccano anche il +34 in un match completamente dominato e pareggiano la serie sull’1-1. Decisivo un parziale di 17-0 nel primo quarto. Jayson Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart vanno tutti sopra quota 20 e costringono gli Heat al primo ko casalingo in questi playoff: 127-102. I 29 punti di Jimmy Butler non bastano ai padroni di casa. © Getty Images

Sul 18-8 per Miami, Boston cambia completamente marcia e ribalta tutti gli Heat con un parziale di 60-21 nei successivi 18 minuti. Va all’intervallo in vantaggio sul 70-45 e non si volta più indietro, toccando anche il +34 nell’ultimo quarto e pareggiando i conti nella serie della finale di Eastern Conference con grande autorità: termina 127-102 a favore dei Celtics alla FTX Arena in gara-2. A fare la differenza è il tiro da tre punti: Boston conclude 9/11 dalla lunga distanza in uno strepitoso primo quarto, guidata dagli 11 punti di Jaylen Brown, che poi chiuderà con 24. Gli ospiti ne realizzano poi altre 11 nel corso del match chiudendo con 20/40: esattamente il doppio di Miami, che si ferma a 10 triple segnate su 34 tentativi.

Marcus Smart rientra dopo avere saltato la prima sfida della serie e sfiora la tripla doppia con 24 punti, 9 rimbalzi e 12 assist. L’autentico trascinatore dei Celtics in attacco è però un Jayson Tatum a cui bastano 13 tiri (8 a segno) per segnare 27 punti in poco più di 31 minuti, aggiungendo anche 5 rimbalzi e 5 assist nel suo match con un perfetto 7/7 ai liberi. Ottimo l’impatto di Grant Williams (19 punti dalla panchina) e Payton Pritchard (10), mentre Al Horford non sbaglia nemmeno uno dei 4 tiri tentati per 10 punti finali.

L’ultimo ad arrendersi in casa Heat è come al solito Jimmy Butler, che segna 16 dei suoi 29 finali per tentare di riportare i suoi in partita. Soltanto Gabe Vincent e Victor Oladipo sono capaci di toccare quota 14 punti (il secondo pur tirando 2/8 dal campo). Bam Adebayo continua a faticare in attacco chiudendo con 6 punti, 9 rimbalzi e 2 assist, mentre PJ Tucker esce nel terzo quarto per una contusione al ginocchio dopo soli 5 punti segnati nel primo quarto.