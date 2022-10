Basket, Nba: Banchero ancora ko con Orlando, i Bulls passano su Boston, Portland vince sempre

BASKET NBA

L’azzurro firma 21 punti ma arriva la quarta sconfitta per i Magic contro New York, bene Chicago sui Celtics, i Trail Blazers fanno quattro su quattro

© Getty Images Non riesce a trovare la prima vittoria in Nba Paolo Banchero con i suoi Orlando Magic: contro i Knicks arriva la quarta sconfitta in altrettante partite nonostante un’altra ottima prova dell’azzurro autore di 21 punti. Situazione opposta per Portland, quarto successo di fila grazie al 135-110 su Denver. Colpo di Chicago in casa su Boston (120-102) e di Toronto che espugna Miami 98 a 90. Bene anche Philadelphia, Houston, Memphis e San Antonio.

PHILADELPHIA 76ERS-INDIANA PACERS 120-106

Harden-Embiid coppia devastante per Philadelphia e Indiana cade: rispettivamente 29 e 26 punti per l’americano e il camerunense, che oscurano Haliburton fermo a 19. 76ers sempre in controllo fino al +20 in avvio di terzo quarto, poi si tratta solo di amministrare e i Pacers non riescono a organizzare una rimonta.

MIAMI HEAT-TORONTO RAPTORS 90-98

Colpo esterno di Toronto trascinata da VanVleet e Siakam con 24 e 23 punti (per il secondo anche 9 rimbalzi), miglior marcatore Butler con 26 punti ma non basta agli Heats. Match equilibrato che vede l’allungo di Toronto a +11 nel secondo quarto e il sorpasso di Miami dopo l’intervallo lungo, nel finale però i Raptors rimontano da -8 e piazzano l’allungo decisivo.

NEW YORK KNICKS-ORLANDO MAGIC 115-102

Continua a sorprendere Paolo Banchero, ma continua a perdere Orlando: quarto ko in altrettante partite per i Magic nonostante l’ennesima ottima prova dell’azzurro, autore a New York di 21 punti e 4 rimbalzi. Randle fa meglio per i Knicks con 25 punti e ben 12 rimbalzi e Orlando deve arrendersi: match in equilibrio fino a metà terzo quarto, poi New York accelera e crea un solco irrecuperabile.

CHICAGO BULLS-BOSTON CELTICS 120-102

Cadono i finalisti della scorsa edizione del campionato Nba, ottima prova dei Bulls con DeRozan (25 punti) e Dosunmu (22) mentre Tatum con i suoi 26 non basta a Boston. Vittoria in rimonta per Chicago che crolla subito a -19 in avvio di partita, salvo poi firmare un’incredibile rimonta e ribaltare completamente l’andamento del match.

HOUSTON ROCKETS-UTAH JAZZ 114-108

Porter, Green e Smith sono il magico trio che trascina Houston nella vittoria sui Jazz. Prestazioni da 26, 25 e 21 punti con Porter che mette a referto anche 10 rimbalzi. Nulla da fare per Utah, che prima riesce a recuperare i Rockets, ma poi paga un parziale di 8 punti a 0 dal 108 pari negli ultimi minuti prima della sirena.

MEMPHIS GRIZZLIES-BROOKLYN NETS 134-124

Sfida nella sfida tra Memphis e Brooklyn, con la coppia Bane-Morant opposta a Durant-Irving. Il duo dei Grizzlies firma 38 punti ciascuno, i due di Brooklyn invece 37 ciascuno. Sono questi pochi punti a fare la differenza in un match in totale equilibrio fino a metà terzo quarto, quando poi Memphis piazza l’allungo fino al +15 e Brooklyn non si riprende più.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-SAN ANTONIO SPURS 106-115

Towns e Russel non bastano a Minnesota, San Antonio infila la terza vittoria di fila grazie a Vassell. Non c’è partita sin dalle prime battute con gli Spurs avanti di 20 in avvio di secondo quarto e addirittura di 34 alla fine della terza frazione. Match senza storia, nell’ultimo quarto Minnesota prova la super rimonta ma è troppo tardi.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-DENVER NUGGETS 135-110

Denver scappa ma Portland la riprende: +13 per i Nuggets nel secondo quarto, ma nel terzo si scatenano i Blazers ribaltando completamente l’andamento dell’incontro. Nel quarto quarto i padroni di casa dilagano senza pietà portandosi fino al +27. Bene Lillard e Simons con 31 e 29 punti, Jokic in ombra con 9 trasformazioni, Portland è così l’unica squadra ad aver vinto tutte e quattro le partite fin qui giocate.