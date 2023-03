Nba: Banchero ko a Phoenix, perde anche Milwaukee. Denver vola ai playoff

NBA

I Suns battono i Magic dell'azzurro che realizza 18 punti, Indiana a sorpresa passa in casa dei Bucks. I Nuggets stendono Detroit

© Getty Images Nella notte Nba, perdono ancora i Magic di Paolo Banchero, che mette a referto 18 punti e 8 rimbalzi ma non riesce ad evitare il ko per 116-113 di Orlando in casa di Phoenix. Clamorosa sconfitta interna per Milwaukee, che cade 139-123 contro Indiana, mentre torna alla vittoria Denver, che dopo quattro ko di fila supera 119-100 i Pistons a Detroit ed è già sicura dei playoff. Sacramento e Toronto superano Brooklyn (101-96) e Okc (128-111).

PHOENIX SUNS-ORLANDO MAGIC 116-113

Perde ancora Orlando: stavolta, i Magic di Paolo Banchero lottano, ma devono arrendersi ai Suns, che a Phoenix si impongono 116-113. L'azzurro mette a referto 18 punti e 8 rimbalzi e va vicinissimo a prolungare la sfida all'overtime in Arizona, ma la sua tripla viene stoppata da Okogie prima della sirena finale. Gli ospiti scivolano anche sul -12 (92-80) nel corso del match, poi risalgono nel corso dell'ultimo periodo ma perdono di un possesso. Eppure, il top scorer del match è Fultz, di Orlando, autore di 25 punti, mentre Monty Williams sorride grazie ai 19 di Booker, ai 18 di Payne, ai 16 di Ayton e Chris Paul e ai 15 di Okogie, ancora in attesa di Kevin Durant. Phoenix è comunque quarta in solitaria ad Ovest con 38-32 di record, mentre i Magic sono sempre terzultimi ad Est con 28-42.

DETROIT PISTONS-DENVER NUGGETS 100-119

Dopo quattro sconfitte di fila, Denver torna alla vittoria: la capolista ad Ovest passa 119-110 in casa di Detroit in un match deciso negli ultimi 12 minuti ed è la prima squadra della Western Conference sicura di un posto nei playoff 2023, la seconda di tutta l'Nba dopo Milwaukee. A fine terzo quarto, infatti, è un perfetto 86-86, poi il 33-14 del periodo conclusivo vale il successo numero 47 in Regular Season per i Nuggets. Il trascinatore è Nikola Jokic, che sbaglia solo 4 conclusioni (14/18 al tiro) e va ad un assist dall'ennesima tripla doppia, con 30 punti e 10 rimbalzi. Bene anche Caldwell-Pope che ne mette a referto 20, gli stessi di McGruder, miglior marcatore per i padroni di casa. Denver ufficializza così la sua partecipazione ai playoff, mentre nella Eastern Conference Detroit sa già di non poter andare oltre il penultimo posto: ora il record è di 16-55.

MILWAUKEE BUCKS-INDIANA PACERS 123-139

Clamoroso ko interno per Milwaukee, che al Fiserv Forum cede 139-123 ad Indiana, capace di imporsi in trasferta anche senza Tyrese Haliburton. I Pacers giocano un incredibile secondo tempo ad 84-59, realizzandone 49 solo nel terzo quarto. Una ripresa perfetta utile a ribaltare il +9 (64-55) dell'intervallo lungo. Senza il suo All-Star, ci pensano i ben 8 giocatori in doppia cifra, di cui tre con almeno 20 punti: sono Nembhard (24), Nesmith (22) e Buddy Hield (20), con McConnell in doppia doppia con 19 punti e 12 assist. Ai Bucks, invece, non bastano i 25 di Giannis Antetokounmpo, che aggiunge anche 9 rimbalzi, e i 19 con 11 assist di Jrue Holiday, oltre ai 16 di Middleton e Portis. Milwaukee, già sicura dei playoff, resta comunque in vetta alla Eastern Conference, ma con 12 partite ancora da giocare ne ha solo due di vantaggio sul secondo posto di Boston. Indiana, invece, sale a 32-38 di record e continua a sperare nel play-in: Washington, decima, è a 32-37.

BROOKLYN NETS-SACRAMENTO KINGS 96-101

Colpo esterno di Sacramento, che passa al Barclays Center contro i Nets. Finisce 101-96 per i Kings, trascinati da un clamoroso Domantas Sabonis: 24 punti e 21 rimbalzi. Fondamentale il secondo quarto, un 30-17 che dà agli ospiti un vantaggio di 13 punti che, nella ripresa, Brooklyn non riesce a rimontare, il tutto nonostante i 23 punti dell'ex Phoenix Mikal Bridges e i 18 di Spencer Dinwiddie. Successo fondamentale per Sacramento, che si prende momentaneamente il secondo posto in solitaria ad Ovest con 42-27 di record, in attesa della risposta di Memphis impegnata a San Antonio. Nella Eastern Conference, invece, Brooklyn scivola ufficialmente al sesto posto: è 39-31 di record contro il 41-30 dei Knicks quinti e con una partita in più. Miami settima (38-33), inoltre, non è lontanissima.

TORONTO RAPTORS-OKLAHOMA CITY THUNDER 128-111

Sfida tra squadre attualmente in zona play-in, con Toronto che batte 128-111 Okc grazie ad un ultimo periodo da 35-24. I padroni di casa si impongono in tutti i parziali, ma chiudono i giochi solo nei 12 minuti conclusivi. Il migliore dei Raptors è Pascal Siakam, in doppia doppia con 25 punti, 14 rimbalzi e 8 assist, oltre al 9/19 al tiro con cui chiude da miglior marcatore di una squadra in cui anche Trent (23 con 8/11 dal campo) contribuisce alla vittoria. Nel suo Canada, Shai Gilgeous-Alexander offre una prestazione da 29 punti e 12 conclusioni a segno su 19, numeri che però non evitano un pesante ko ai Thunder. Adesso, Okc è nona con 34-36, stesso record dei Lakers e con New Orleans e Utah pronte all'aggancio. Ad Est, invece, Toronto centra il secondo successo di fila e sale a 34-36, staccando ulteriormente Indiana e i Bulls dodicesimi che, però, hanno due partite in meno.