Nba: Banchero e Orlando passano a Houston. Perdono Boston, Golden State e Milwaukee

NBA

Doppia doppia per l'azzurro nel successo sui Rockets. Celtics, Warriors e Bucks ko contro Indiana, Brooklyn e Cleveland

© Getty Images Nella ricca notte Nba, vincono i Magic di Paolo Banchero, che con 23 punti e 13 rimbalzi contribuisce al successo di Orlando a Houston (116-110). Perdono tre big: Boston, Golden State e Milwaukee cadono rispettivamente contro Indiana (117-112 al TD Garden), Brooklyn (143-113 al Barclays Center) e Cleveland (114-106 in casa dei Cavs). Serata da dimenticare anche per i Lakers, ko a Sacramento (134-120), sorridono Philadelphia e Dallas.

HOUSTON ROCKETS-ORLANDO MAGIC 110-116

Orlando rialza subito la testa, dimentica il ko di Atlanta e si impone 116-110 a Houston. Ancora una volta decisivo Paolo Banchero: 23 punti e 13 rimbalzi per l'azzurro in casa dei Rockets, con anche i 25 di Franz Wagner a contribuire alla vittoria dei Magic, che matura grazie al 31-23 dell'ultimo quarto. Non bastano ai padroni di casa i 31 di Porter: Houston resta ultima ad Ovest con 9-22 di record, si conferma in risalita Orlando, 12-21 nella Eastern Conference.

BOSTON CELTICS-INDIANA PACERS 112-117

Sorpresa al TD Garden: Indiana si impone 117-112 in casa di Boston, che paga un pesante 71-43 all'intervallo lungo e non riesce, con il 69-46 della ripresa, a completare la rimonta sui Pacers, che sorridono grazie ai 33 punti con 6 triple e il 50% al tiro (12/24) di Tyrese Haliburton. Non bastano i 41 punti di Tatum e i 19 punti con 10 rimbalzi di Brown per i Celtics, al quarto ko nelle ultime cinque partite ma comunque sempre secondi ad Est con 22-10 di record. Indiana, invece, aggancia Atlanta a 16-16.

BROOKLYN NETS-GOLDEN STATE WARRIORS 143-133

Non c'è partita a Brooklyn: i Nets travolgono sin dai primi minuti Golden State e dilagano vincendo 143-113 in un match già dopo i primi 12 minuti (46-17) compromesso per i campioni in carica, che si aggrappano inutilmente ai 30 punti di Wiseman. I padroni di casa, invece, chiudono con ben nove giocatori in doppia cifra pur scendendo in campo senza Kyrie Irving. Settima vittoria consecutiva per Brooklyn, che ha perso solo una delle ultime dodici partite ed è quarta ad Est con 20-12 di record. 15-18, invece, per Golden State nella Western Conference.

CLEVELAND CAVALIERS-MILWAUKEE BUCKS 114-106

Il big match della Eastern Conference va a Cleveland, che si impone 114-106 in casa contro Milwaukee. I Cavs sorridono grazie al 35-20 del primo periodo e, soprattutto, ai 59 punti realizzati in coppia da Donovan Mitchell (36) e da Garland (23), mentre la super doppia doppia da 45 punti e 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo non salva i Bucks. In classifica, Milwaukee è comunque in vetta con 22-9 di record contro il 22-10 di Boston, mentre Cleveland, al quinto successo consecutivo, è terza a 22-11, vicinissima al secondo posto.

SACRAMENTO KINGS-LOS ANGELES LAKERS 134-120

Sacramento stende 134-120 i Lakers e consolida la sua posizione nei playoff centrando il successo numero 17 su 30 partite disputate. Decisiva la parte centrale di gara: 81-60 considerando il secondo e il terzo parziale. I gialloviola crollano nonostante i 31 punti con 11 assist di LeBron James, preciso al tiro (11/21) e ai liberi (9/10). Sono i 26 di Huerter e i 23 di Murray (autore di 6 triple) a trascinare invece i Kings. I Lakers restano terzultimi nella Western Conference con 13-18 di record.

PHILADELPHIA 76ERS-DETROIT PISTONS 113-93

Vince ancora Philadelphia, che centra il sesto successo consecutivo battendo 113-93 Detroit in un match che vede i Sixers vincere ogni parziale e archiviare la pratica in anticipo grazie ai 22 punti con 10 rimbalzi (e 10 liberi) di Embiid e ai 17 di Tobias Harris, precisissimo al tiro (6/9). Ivey chiude a quota 18, ma non riesce ad evitare il quarto ko di fila dei Pistons, che ad oggi hanno il peggior record di tutta l'Nba: 8-26. Philadelphia, invece, stacca ulteriormente la zona play-in e i Knicks ed è quinta con 18-12 di record.

LOS ANGELES CLIPPERS-CHARLOTTE HORNETS 126-105

Sorridono i Clippers, che battono 126-105 Charlotte nonostante la tripla doppia di LaMelo Ball. Sono 25 punti, 11 rimbalzi e 12 assist che, tuttavia non evitano a Charlotte la sconfitta numero 24 in 32 partite: è il secondo peggior record di tutta l'Nba dopo Detroit. La formazione di Lue, invece, dopo l'intervallo lungo (71-40) è già al sicuro da sorprese, grazie ai 22 punti con 8 rimbalzi e 8 assist di Paul George e i 21 di Batum. I Clippers sono così quinti ad Ovest con 19-14 di record, che vale un potenziale aggancio al quarto posto a Phoenix.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-DALLAS MAVERICKS 99-104

Il rematch in Minnesota va a Dallas, che dopo il ko per 116-106 batte 104-99 i Timberwolves e ritrovano il miglior Luka Doncic: 25 punti, 10 assist e 9 rimbalzi per lo sloveno, che chiude con un ottimo 50% (8/16) al tiro. I Mavericks arrivano all'ultimo periodo con il minimo vantaggio (75-74) ma portano a casa la vittoria nel finale nonostante i 23 punti di Edwards e i 21 di Rivers. Ora, nella Western Conference, le due squadre condividono record e posizione: 16-16 che, al momento vale il play-in sia per Dallas che per Minnesota.

ATLANTA HAWKS-CHICAGO BULLS 108-110

Dopo il 126-125 ad Orlando, Atlanta crolla in casa 110-108 contro Chicago, che rischia di sprecare il +10 di metà gara (61-51) ma porta a casa la seconda vittoria consecutiva che vale un leggero avvicinamento alla zona play-in della Eastern Conference: 13-18 contro il 14-18 di Toronto. Non bastano agli Hawks i 34 punti con 6 rimbalzi e 6 assist (e soprattutto 7 triple) di Young, perché DeRozan (28) e LaVine (22) segnano 50 dei 110 punti dei Bulls con almeno il 50% al tiro (rispettivamente 12/23 e 8/16).

NEW YORK KNICKS-TORONTO RAPTORS 106-113

Colpo grosso di Toronto al Madison Square Garden: 113-106 in casa dei Knicks con un super Pascal Siakam. Il camerunese realizza addirittura 52 punti con 9 rimbalzi, 7 assist 17/25 al tiro e 16/18 ai liberi. Prestazione mostruosa che vale un successo che matura già nel primo quarto (63-53), ma che New York prova a negare con due giocatori a quota 30 punti: Barrett e Randle, che aggiunge 13 rimbalzi. Tutto inutile: i Knicks crollano dopo otto successi consecutivi ma restano sesti ad Est, ai margini della zona playoff. Toronto, invece, respinge l'assalto di Chicago e resta a 14-18 nella decima posizione, l'ultima che vale la post Regular Season.

OKLAHOMA CITY THUNDER-PORTLAND TRAIL BLAZERS 101-98

Ancora Gilgeous-Alexander decisivo per il successo di Oklahoma per 101-98 su Portland. Dopo il buzzer beater con i Blazers di 24 ore prima, altri 27 punti per il canadese con 8/19 al tiro e 11 rimbalzi, numeri che vanificano i 17 di Grant e i 16 di un non eccellente Damian Lillard (6/19 dal campo e 2/11 dall'arco). Per i Thunder è la terza vittoria consecutiva, che ad oggi vale 14-18 di record, appena inferiore a quello degli Warriors campioni in carica (15-18). Portland, invece, scivola in zona play-in con 17-15 contro il 17-13 di Sacramento.