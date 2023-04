Nba, Banchero candidato a miglior rookie

BASKET

L'italo-americano è tra i tre finalisti nominati per il premio di debuttante dopo la regular season

© Getty Images Sono stati annunciati dall'Nba le nominations con i tre finalisti, per ogni categoria, dei riconoscimenti individuiali della regular season. Come migliore rookie dell'anno figura nel terzetto l'italo-americano Paolo Banchero (Orlando Magic), in lizza con Walker Kessler (Utah) e Jalen Williams (Oklahoma City). Per il miglior MVP i finalisti sono Nikola Jokic (Denver Nuggets), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) e Giannis Antetokounmpo (Milwuakee Bucks). Il centro dei Denver Nuggets potrebbe ora diventare il primo giocatore a vincere tre premi MVP consecutivi dall'Hall of Famer Larry Bird che vinse dal il premio dal 1984 al 198686. Antetokounmpo ha anche vinto due premi MVP consecutivi, nel 2019 e nel 2020, insieme a un MVP delle finali NBA quando i Milwaukee Bucks hanno conquistato il titolo del 2021. Embiid, il centro dei Philadelphia 76ers che ha vinto il suo secondo titolo consecutivo, non ha mai vinto questi premio.

Questi i finalisti delle altre categorie: per allenatore dell'anno Mike Brown (Sacramento), Mark Daigneault (Oklahoma City) e Joe Mazzulla (Boston); per giocatore piu' migliorato Jalen Brunson (New York), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City)) e Lauri Markkanen (Utah); per difensore dell'anno Jaren Jackson Jr. (Memphis), Brook Lopez (Milwaukee) e Evan Mobley (Cleveland) per sesto uomo dell'anno Malcom Brogdon (Boston), Bobby Portis (Milwaukee) e Immanuel Quickley (New York), per giocatore piu' clutch (novita' introdotta quest'anno) Jimmy Butler (Miami), DeMar DeRozan (Chicago)e De'Aaron Fox (Sacramento).