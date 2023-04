BASKET

Gli Heat regolano i Bulls (102-91), ora la sfida a Milwaukee. Netta vittoria per i T'Wolves, che distruggono Okc (120-95) e si regalano il duello contro Denver

© Getty Images La fase finale dei play-in Nba fa sorridere i Miami Heat e i Minnesota Timberwolves, che si regalano l'accesso ai playoff con l'ottavo ed ultimo slot disponibile. La formazione della Florida travolge i Chicago Bulls nell'ultimo quarto, vincendo 102-91, e si regala la sfida ai Milwaukee Bucks. Decisivi Butler e Strus con 31 punti. Trionfano col punteggio di 120-95, invece, Towns e compagni su Oklahoma. Ora il duello ai Denver Nuggets di Jokic.

MIAMI HEAT-CHICAGO BULLS 102-91

Basta un ultimo quarto da sogno ai Miami Heat per vincere il play-in dell'Eastern Conference e strappare l'ultimo biglietto utile per i playoff, dove sfideranno i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo. I Chicago Bulls, che erano riusciti a rimontare dal -14 iniziale e portarsi in vantaggio nell'ultimo quarto, crollano con un parziale di 15-1 e un ultimo quarto da 35-23, che sancisce la sconfitta per 102-91. Miami difende benissimo su Zach LaVine, tenuto a 6/21 al tiro, ed ha due frecce ispiratissime al suo arco: Jimmy Butler e Max Strus (7/12 da tre) chiudono con 31 punti a testa, realizzando quasi due terzi dell'intera produzione offensiva della squadra. Fornisce un contributo importante anche Bam Adebayo con 18 rimbalzi, mentre nei Bulls il solo DeRozan è all'altezza delle attese: 26 punti per lui, che non riesce a sopperire alla serata-no di LaVine e ha in Caruso (16) la sua spalla. È dunque Miami l'ultima qualificata ai playoff dell'Eastern Conference, riscattando il ko contro gli Atlanta Hawks nel primo turno.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-OKLAHOMA CITY THUNDER 120-95

Succede la stessa cosa nell'atto conclusivo dei play-in della Western Conference, con la nettissima vittoria dei Minnesota Timberwolves, che erano stati sconfitti nel turno inaugurale dai Lakers e travolgono Okc. Match senza storia quello del Target Center, dove la resistenza dei Thunder dura solo un quarto: al 24-23 d'inizio match fa infatti seguito il primo scatto dei T'Wolves, che volano sul +10 e non si guardano più indietro. Il resto della partita è un autentico monologo, sublimato da quell'ultimo periodo da 17 punti per Oklahoma, che va a sancire la nettissima sconfitta per 120-95 e l'eliminazione dalla post-season. Gira tutta la squadra per Minnesota, che porta sei giocatori in doppia cifra e ha un trascinatore indiscusso: Karl-Anthony Towns chiude con 28 punti e 11 rimbalzi, precedendo Gobert (21) e Anthony Edwards (19), entrambi in doppia doppia con dieci rimbalzi. Il ritorno in squadra del francese dopo il pugno a Kyle Anderson è dunque positivo, in una prova da ricordare per i Timberwolves, che si regalano la sfida ai Denver Nuggets nei playoff. Poco da salvare per Okc in questa sfida, con la squadra che si scioglie dopo aver sconfitto i Pelicans nel turno precedente: non bastano i 22 punti di Shai Gilgeous-Alexander e i 17 di Jalen Williams e Dort per sconfiggere una squadra che tira al 52%.