Nba: ancora LeBron trascina i Lakers, tutto facile per Phoenix

Los Angeles infila la terza vittoria consecutiva nel 122-114 su Sacramento, i Suns travolgono New Orleans

E’ ancora una volta LeBron James il protagonista della notte Nba: con i suoi 31 punti nel 122-114 su Sacramento regala ai Lakers la terza vittoria di fila che risolleva Los Angeles. Tutto secondo pronostico per Phoenix a New Orleans (123-110), prosegue l’ottimo momento anche di Memphis che espugna Cleveland in rimonta 106-110. Facile successo anche per Toronto sugli Spurs 129 a 104, bene anche i Knicks sugli Indiana Pacers.

CLEVELAND CAVALIERS-MEMPHIS GRIZZLIES 106-110

Prosegue il periodo negativo di Cleveland che incappa nella quarta sconfitta nelle ultime cinque gare e cede il passo a una Memphis in grande forma con il sesto successo consecutivo. Inutili per i padroni di casa i 27 punti di Garland e i 22 di Allen, i Grizzlies rispondono con Morant (26 punti) e Jackson (22). Partita equilibratissima in cui è Cleveland a provare l’allungo nel secondo quarto con un vantaggio massimo di +11, ma poi Memphis reagisce e dopo un match punto a punto ribalta il risultato nel finale con un mini-parziale di 6-2 dal 104 pari.

TORONTO RAPTORS-SAN ANTONIO SPURS 129-104

Toronto travolgente sugli Spurs in una partita che dura solo una frazione: dal secondo quarto in poi i Raptors mettono il piede sull’acceleratore e con i 33 punti di VanVleet, supportato dai 21 di Trent, conducono in vantaggio portandosi anche a uno scarto massimo di +31. Match senza storia quindi che certifica il momento di stagione a due facce per Toronto e San Antonio: i canadesi mettono infatti a segno la terza vittoria consecutiva e tornano così con prepotenza in corsa per i playoff, Poeltl (migliore dei suoi con 19 punti) e compagni invece perdono per la quarta volta di fila e scivolano fuori dalle zone nobili della classifica.

NEW YORK KNICKS-INDIANA PACERS 104-94

New York prevale nella sfida di bassa classifica contro un Indiana in grandissima crisi: per i Pacers è la quinta sconfitta consecutiva e ormai i playoff sembrano un miraggio, mentre i Knicks possono ancora sperare e ottengono il terzo successo nelle ultime cinque. Sono Barret e Randle, rispettivamente 32 e 30 punti, a trascinare New York che scappa nel secondo quarto (+12), ma poi viene ripresa per poi piazzare un nuovo allungo decisivo nel finale con un secco parziale di 18 a 9 negli ultimi minuti.

NEW ORLEANS PELICANS-PHOENIX SUNS 110-123

Tutto secondo pronostico a New Orleans dove i Suns la fanno da padroni chiudendo di fatto i conti già sul finire del primo quarto. Phoenix infatti scappa via subito a +16 e poi tiene i Pelicans a distanza di sicurezza per tutto l’arco dell’incontro, frustando tutti i tentativi di rimonta di Graham e Valanciunas (28 e 25 punti). Per la squadra seconda in classifica a Ovest, bastano i 33 di Booker e i 23 di Bridges per portare a casa la ventinovesima vittoria stagionale. New Orleans invece deve fare i conti con una venticinquesima sconfitta che non lascia appello.

LOS ANGELES LAKERS-SACRAMENTO KINGS 122-114

E’ ancora LeBron James a trascinare i Lakers nella terza vittoria consecutiva che risolleva ufficialmente le sorti stagionali di Los Angeles, mentre per Sacramento è il secondo ko nelle ultime tre partite. I 31 punti con cinque assist e cinque rimbalzi di Lebron rendono inutili le prestazioni di Fox (30 punti) e Hield (26), in un match che viene deciso negli ultimissimi minuti dopo un grande equilibrio nelle prime tre frazioni. La zampata decisiva dei gialloviola arriva sul 109-110, quando i Kings crollano e i Lakers infilano un parziale di 13 punti a 4 che consegna il ventesimo successo stagionale.