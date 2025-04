Nba, altro malore per Popovich: in ospedale e poi dimesso

Gli Spurs non hanno dato alcuna indicazione se Popovich intenda tornare in tempo per l'inizio della prossima stagione. Ha un contratto con la squadra fino alla stagione 2027-28. Popovich è membro della Basketball Hall of Fame, ha guidato gli Spurs a cinque campionati NBA e guidato USA Basketball alla medaglia d'oro olimpica ai Giochi di Tokyo del 2021. È il leader di tutti i tempi per numero di vittorie nella storia della NBA e uno dei soli tre allenatori ad aver vinto il premio di allenatore NBA dell'anno per tre volte, dopo Don Nelson e Pat Riley. Il suo contratto con gli Spurs risale al 1988, quando entrò a far parte del club come assistente allenatore. Lasciò il club nel 1992 e vi tornò il 31 maggio 1994 come vicepresidente esecutivo per le operazioni di basket e direttore generale. Il 10 dicembre 1996 licenziò Bob Hill e si nominò allenatore, titolo che mantenne da allora.