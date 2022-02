Nba All Star Game, Toppin re delle schiacciate

BASKET

L’ala grande dei Knicks vince lo Slam Dunk Contest. A Karl-Anthony Towns la gara dei tiri da tre, i Cavaliers si aggiudicano lo Skills Challenge

Obi Toppin si prende la copertina dell’All Star Saturday. Davanti agli occhi di un entusiasta Spike Lee, l’ala grande dei New York Knicks conquista lo Slam Dunk Contest, la gara delle schiacciate nel programma dell’All Star Game Nba, battendo in finale Juan Toscano-Anderson. Il lungo Karl-Anthony Towns dei Minnesota Timberwolves conquista il Three point contest su Trae Young e Luke Kennard, ai Cleveland Cavaliers lo Skills Challenge. Getty Images

Qualche nome nuovo, alcune sorprese e un buono spettacolo nella seconda serata dell’All Star Game 2022, la tre giorni in cui i migliori giocatori dell’Nba si sfidano in diverse challenge e partite. Nell’All Star Saturday, l’ala grande di New York Obi Toppin si aggiudica lo Slam Dunk Contest, la spettacolare gara delle schiacciate con punteggi assegnati da una giuria. L’edizione, per la verità, non sembra destinata a passare alla storia: il giocatore dei Knicks si impone con 45 punti nel primo gesto atletico e 47 nel secondo, quando fa passare il pallone sotto le gambe, lo lancia contro il tabellone e prende il rimbalzo per schiacciarlo a canestro, tutto in un unico movimento. Un’esibizione che gli basta per abbattere l’altro finalista Juan Toscano-Anderson (Golden State Warriors), che fallisce il secondo tentativo e prende il minimo, ovvero 30. E il regista Spike Lee, in prima fila tra gli spettatori, festeggia.

Sorpresa, abbastanza relativa, nel Three Point Contest, la gara di tiri da tre. Se la aggiudica infatti Karl-Anthony Towns dei Minnesota Timberwolves, che batte il più quotato Trae Young (Atlanta Hawks) e l’outsider Luke Kennard (Los Angeles Clippers) nella finale a tre. KAT totalizza 29 punti nella manche decisiva, nuovo record della competizione, e diventa il primo lungo ad aggiudicarsi la gara dei tiri da tre dopo Kevin Love, che ci era riuscito nel 2012.

Davanti al proprio pubblico del Rocket Mortgage FieldHouse, i Cleveland Cavaliers si prendono lo Skills Challenge, spinti dallo spettacolare tiro da metà campo (segnato al primo tentativo) di Evan Mobley e dalle ottime prove degli all star Darius Garland e Jarrett Allen. Battuta la squadra dei rookies, con Cade Cunningham, Josh Giddey e Scottie Barnes, e quella dei tre fratelli Antetokounmpo, con Giannis, Thanasis e Alex. Stanotte, alle 2 ora italiana, la sfida tra Team LeBron e Team Durant, evento clou dell’All Star Game di Cleveland.