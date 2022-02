Nba, All Star Game: Curry fa il fenomeno e trascina il team LeBron

NBA

La stella di Golden State mette a referto 50 punti con ben 16 triple (record), il Re segna il canestro decisivo: finisce 163-160

Il momento più atteso dell'All Star Game, la sfida tra il Team LeBron e il Team Durant, non tradisce le aspettative e regala un match spettacolare. A vincere è proprio la squadra costruita dalla stella dei Lakers, che si impone 163-160 grazie a un super Steph Curry: il giocatore di Golden State mette a referto addirittura 50 punti con 16 triple (record) e si guadagna il titolo di Mvp. Il canestro decisivo lo firma proprio il Re. Getty Images

Chi si aspettava un match spettacolare non è di certo rimasto deluso. L'All Star Game regala emozioni, giocate e, tanto per cambiare, record. Alla fine, a trionfare è il Team LeBron, che batte 163-160 il Team Durant grazie al tiro decisivo proprio del suo capitano: il Re, la stella dei Cavs, che con un canestro da dentro l'area certifica la vittoria della sua squadra.

A prendersi la scena, però, è Curry: il trascinatore di Golden State mette a referto una prestazione mostruosa, la seconda migliore della storia dell'All Star Game. Alla fine, per Steph sono 50 punti (solo 2 in meno del più alto punteggio appartenente ad Anthony Davis) con 16 triple, che diventa naturalmente il nuovo record di tiri dalla distanza a bersaglio: quasi doppiato il precedente primato di Paul George (9). Uno spettacolo che permette a Curry di far prendere il largo al Team LeBron, a lungo vicino ai 163 punti, punteggio da raggiungere per porre fine al match. Ormai ad un canestro dalla vittoria, James e compagni lasciano tirare Curry, a caccia della tripla per superare Davis, ma i suoi errori consentono al Team Durant di riavvicinarsi (161-160). A quel punto, la stella dei Cavs si mette in proprio e chiude i giochi col canestro decisivo: 163-160.

Nel Team LeBron, oltre ai mostruosi 50 punti di Curry, arrivano i 30 con 12 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo e i 24 del capitano, mentre chiudono in doppia cifra anche Garland (13), Allen (10), DeRozan (10) e Jokic (10), con Doncic a 8, VanVleet a 6 e Butler a 2. In campo per 2 minuti, ma solo per presenza vista la frattura al pollice destro, Chris Paul, mentre Donovan Mitchell è costretto a saltare la sfida in extremis a causa di un'influenza respiratoria. Nel Team Durant, il migliore è invece Joel Embiid, in doppia doppia con 36 punti e 10 rimbalzi, poi ci sono i 20 di Booker, i 18 di LaMelo Ball e i 17 di Dejounte Murray, mentre Young chiude in doppia doppia con 13 punti e 10 assist. Completano il gruppo di giocatori in doppia cifra LaVine, a 12, e Wiggins, 10. Sono 9 quelli del vincitore della gara da 3 punti Towns, con Tatum a 8, Gobert e Ja Morant a 6 e Middleton a 5.