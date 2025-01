Nba: ai Clippers il derby di Los Angeles, vince Oklahoma

I Clippers si aggiudicano il derby di Los Angeles, battendo i Lakers 116 a 102. Ottime le prestazioni di Powell (22 punti, 4 rimbalzi e 1 assist), Harden (21 punti, 4 rimbalzi e 12 assist) e Zubac (21 punti, 19 rimbalzi e 3 assist) tra i Clippers. Tornano alla vittoria gli Oklahoma city Thunders nel match casalingo con i Brooklyn Nets (127 a 101 il risultato). Protagonista, per Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander che mette a segno 27 punti, 3 rimbalzi e 10 assist. I Miami Heat vincono in casa contro i San Antonio Spurs (128 a 107)anche grazie all'ottima prestazione di Kel'el Ware (25 punti, 8 rimbalzi e 2 assist). Successo dei Denver Nuggets sul campo degli Orlando Magic (113 a 100 il risultato) con Nikola Jokic che mette a tabellino 20 punti, 14 rimbalzi e 10 assist. I Milwaukee Bucks superano, in casa, i Philadelphia 76ers 123 a 109, con una grandissima prestazione di Giannis Antetokounmpo (34 punti, 15 rimbalzi e 6 assist). Successo interno anche per i Portland trail balzers sui Chicago Bulls (113 a 102). Scoot Henderson il migliore per Portland in termini di punti (25, cui si aggiungono anche 7 rimbalzi e 8 assist). Vincono in casa, infine, anche i Sacramento Kings nel match con i Washington Wizards (123 a 100). Tra i Kings protagonista Domantas Sabonis (29 punti, 18 rimbalzi e 4 assist).