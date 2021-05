Nba: a Brooklyn gara-1, Celtics ko. Doncic stende i Clippers

BASKET

La notte Nba vede iniziare quattro serie dei playoff: a conquistare il primo successo sono Brooklyn, Dallas, Milwaukee e Portland. I Nets battono 104-93 i Boston Celtics con 82 punti dei Big Three (32 di Durant, 29 di Irving e 21 di Harden), mentre la tripla doppia di Luka Doncic (31 punti, 10 rimbalzi e 11 assist) regala ai Mavs il 113-103 sui Clippers a Los Angeles. I Bucks superano 109-107 Miami all'overtime, Portland vince 123-109 a Denver. afp

BROOKLYN NETS-BOSTON CELTICS 104-93

Dopo aver disputato appena un decimo delle partite di Regular Season contemporaneamente in campo, i Big Three si scatenano proprio quando il gioco inizia a farsi duro: e il risultato è che Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden mettono a referto 82 dei 104 punti che i Nets rifilano ai Celtics, che si fermano a 93. Una partita vinta grazie ad un gran secondo tempo: il primo, infatti, si chiude con Boston sul +6 (53-47). Nella ripresa, Brooklyn si scatena e già a fine terzo tempo è avanti di 5 punti (78-73), con il 26-20 dell'ultimo parziale a blindare il successo. Gli 82 punti dei Big Three sono così suddivisi: 32 di Durant (in doppia doppia con 12 rimbalzi), 29 di Irving e 21 di Harden (che sfiora la tripla doppia con 9 rimbalzi e 8 assist). Serata da dimenticare, invece, per Boston e per la coppia composta da Jayson Tatum (22) e Kemba Walker (15). I Nets, tra i favoriti per la vittoria finale, vincono il primo match dei loro playoff e conducono ora per 1-0 la serie nei confronti dei Celtics, chiamati a rispondere già a partire da gara-2 per evitare il doppio svantaggio.

LOS ANGELES CLIPPERS-DALLAS MAVERICKS 103-113

Un super Luka Doncic regala ai Mavs un importantissimo successo in casa di Los Angeles, ora obbligata a rispondere in gara-2 per non presentarsi a Dallas senza vittorie sul proprio campo. Lo sloveno gioca un match sontuoso, certificato dall'ennesima tripla doppia: 31 punti, 10 rimbalzi e 11 assist per consentire ai suoi di aggiudicarsi tutti i parziali. 60-55 il risultato di metà partita, con i Clippers che risalgono fino al 100-100, ma incassano un parziale di 13-3 che indirizza il match proprio nel finale. Non bastano le prestazioni di Kawhi Leonard (26 punti e 10 rimbalzi) e Paul George (23) a Los Angeles, mentre tra le fila di Dallas, oltre a Doncic, spiccano i 21 punti di Hardaway e i 18 di Finney-Smith, precisissimo dall'arco (4/5). C'è spazio anche per Nicolò Melli, che in 9 minuti di gioco mette però a referto soltanto 4 rimbalzi. Dallas è ora avanti 1-0 nella serie: i Clippers dovranno subito pareggiare per scongiurare lo 0-2 in questo primo turno dei playoff.

MILWAUKEE BUCKS-MIAMI HEAT 109-107

Serve un supplementare a Milwaukee per assicurarsi gara-1 contro i Miami Heat: 109-107 il risultato, maturato dopo il 99-99 dei primi 48 minuti, che vedono i Bucks avanti di un possesso (53-50) a metà partita. L'equilibrio, però, è totale, e al termine dell'ultimo quarto non c'è ancora un vincitore. Nel supplementare, l'ulteriore parità sembra prendere il sopravvento, ma proprio a mezzo secondo dalla fine ci pensa Khris Middleton a firmare il 109-107 finale. L'ala piccola mette a referto 27 punti, raggiungendo poi quota 6 sia negli assist che nei rimbalzi. Solita grande prestazione anche per Giannis Antetokounmpo: il greco va in doppia doppia con 26 punti e 18 rimbalzi, obiettivo raggiunto anche da Holiday (20 con 11 rimbalzi), mentre il migliore di Miami è Dragic (25). Con questo risultato, Milwaukee conquista il primo successo ed è ora sull'1-0, in una serie che è però pronta a regalare tanti colpi di scena.

DENVER NUGGETS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 109-123

La seconda vittoria esterna di questi playoff la piazza Portland, che vince 123-109 contro i Nuggets. Anche a Denver, la differenza la fa la ripresa: dopo il 61-58 in favore dei padroni di casa, infatti, i Blazers passano dal -9 al +10 nel corso del terzo quarto (38-25 il parziale) e legittimano il successo nel finale. Il protagonista assoluto è Damian Lillard, in doppia doppia con 13 assist e soprattutto 34 punti, gli stessi di Nikola Jokic, che mette a referto anche 16 rimbalzi ma, pur aiutato da Porter (25), non riesce ad evitare la sconfitta di Denver, che prova a risalire fino al -4 (103-107) prima di crollare di fronte ad un parziale conclusivo di 16-6. I Blazers sono ora avanti 1-0 nella serie: gara-2 sarà già uno snodo cruciale della stagione dei Nuggets, che rischiano di presentarsi a Portland con un pesantissimo 0-2.