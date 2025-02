Napoli: vittoria di misura nello scrimmage con Avellino

La S.S. Napoli Basket, in vista della ripresa del campionato in programma domenica 2 marzo alle ore 12.00 contro l'Estra Pistoia alla Fruit Village Arena, ha sostenuto ieri uno scrimmage con l’Avellino Basket, formazione che milita nel campionato di serie A2.

Gli azzurri di coach Valli si sono aggiudicati l'incontro amichevole con il punteggio di 77-75 (15-26, 22-7, 18-25, 22-17). Non hanno preso parte allo scrimmage Treier, impegnato con l'Estonia per le qualificazioni agli Europei 2025, Totè, che prosegue la sua graduale preparazione a seguito della lombalgia che gli ha impedito di rispondere alla convocazione della nazionale del CT Pozzecco e Green, tenuto precauzionalmente a riposo.

Tabellino Napoli Basket: Pullen 23, Zubcic 7, De Nicolao 13, Egbunu 14, Pangos 2, Woldetensae 8, Saccoccia 2, Dut Mabor 8, Fiodo, Acunzo, Druzheliubov.