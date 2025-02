Napoli, Valli: "Venezia è la squadra con la miglior difesa del campionato"

Giorgio Valli, coach Napoli Basket: "Domani affrontiamo la Reyer Venezia una squadra che possiede un roster di primissimo livello, a mio parere tra le prime quattro della Serie A. Una formazione che ha dimostrato di fare grandi risultati ed ha avuto delle battute a vuoto solo a causa di tantissimi infortuni. Venezia è la squadra con la migliore difesa del campionato, quella che da il maggior numero di palloni dentro grazie alla presenza di Kabengele, Wiltjer, Tessitori e Simms una pattuglia di lunghi estremamente di rilievo, e sono molto forti anche nel rimbalzo d'attacco. Noi ci siamo preparati al meglio per affrontare questa ennesima sfida perché la nostra salvezza passa anche da Venezia ed i ragazzi ne sono consapevoli. Per opporci alla Reyer dobbiamo assolutamente sfruttare tutti i 24 secondi in attacco e nel contempo cercare di costringere Venezia a giocare possessi lunghi. Solo con tanta pazienza possiamo provare a giocarci la partita fino alla fine con la possibilità di ottenere altri due punti che sarebbero per noi di vitale importanza".