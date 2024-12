Napoli, Valli: "Varese formazione diversa da affrontare rispetto alle altre"

Dichiarazione Giorgio Valli, Coach della S.S. Napoli Basket: "Varese è una squadra molto atipica nel nostro campionato, che gioca con un "4" non di ruolo, quindi con un'ala. Sono molto rapidi e giocano tantissimi possessi, forse il numero più alto in serie A, trovando molti punti correndo in contropiede, in transizione, ed avendo tanta fiducia nel tiro da tre punti. Insomma una formazione un po' diversa da affrontare rispetto alle altre. Noi possiamo avere qualche problema nelle marcature, ma altrettanto potrebbero avere loro nel marcare noi. Dobbiamo fare un passo avanti per quel che concerne la fase offensiva perché abbiamo elementi nuovi inseriti da poco. Compattarci ancora di più in attacco ed in difesa sarà la nostra arma per battere Varese, formazione comunque capace di vincere contro Bologna e Milano squadre che giocano in Eurolega."