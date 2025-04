Napoli, Valli: "Siamo dispiaciuti, ma pronti a ripartire subito"

Il coach degli azzurri commenta la sconfitta di Trieste con rammarico, esprimendo però la sua fiducia sulla pronta reazione della squadra. "Dobbiamo fare i complimenti a Trieste, una squadra che ci ha surclassato atleticamente. Ha sempre avuto un secondo di vantaggio su tutte le situazioni, sia in attacco che in difesa e lo testimonia la grande precisione al tiro da tre. Sappiamo che Trieste è questa, è la vera rivelazione del campionato. Noi veniamo da un periodo lungo di tensione e non avevamo la brillantezza atletica e mentale, dopo le tre vittorie, per battere anche Trieste. Non ci siamo considerati i migliori del mondo dopo aver battuto Milano, non ci sentiamo una squadra da ultimo posto in classifica, dopo averne presi 27 stasera a Trieste. Dobbiamo ripartire con le nostre forze, cercare di giocare come sappiamo. Nelle prossime cinque partite ci giochiamo la nostra permanenza in serie A, già dalla prossima partita sabato contro Varese che è una nostra competitor. Trarremo una lezione da quanto accaduto questa sera, che ci servirà per il futuro. Sono sicuramene molto dispiaciuto, ma la squadra è pronta a ripartire subito".