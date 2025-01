Napoli, Valli: "Sassari è una squadra molto solida"

Giorgio Valli, coach Napoli Basket: "Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari che affrontiamo domani, sicuramente non è al completo per alcune importanti assenze ma è sempre una squadra molto solida con una gerarchia stabilita che sfrutta molti aspetti tattici come il pick and roll. Fanno della transizione e del tiro da tre la loro arma principale. Noi proprio su questi loro punti di forza dovremo essere molto più bravi, cinici e cattivi di quello che abbiamo fatto vedere a Bologna con la Virtus. Arriviamo alla partita dopo avere svolto una buona settimana di allenamenti. Credo che i ragazzi abbiano capito e siano consapevoli dell'importanza della partita che andiamo ad affrontare con fortissima pressione. Sappiamo però che mai come adesso la nostra squadra avrà la forza e la serenità per giocare un attacco in cui tutti saranno coinvolti. Sono sicuro che i miei ragazzi hanno fatto tesoro dell'esperienza di Bologna e la metteranno a frutto domani contro Sassari."