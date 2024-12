Napoli, Valli: "Fiducia e gioco di squadra per essere vincenti"

Dichiarazione Giorgio Valli coach S.S. Napoli Basket: "Affrontiamo Reggio Emilia una squadra molto in forma, che ha mantenuto lo stesso nucleo dello scorso anno. Loro sono una formazione molto affiatata, che fa del controllo di palla al limite dei 24 secondi e di una difesa molto dura e atletica, i suoi punti di forza. Sono inoltre abituati a giocare anche a livello europeo. Per superare in particolare la loro forte difesa dobbiamo essere molto bravi a passarci la palla ed avere sempre fiducia gli uni negli altri, senza dimenticare che i nostri punti di forza sono sicuramente dentro l'area anche se loro possono contare di fisici importanti per contrastarci".