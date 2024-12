Napoli, Valli: "Contro Scafati chiaramente è una partita crocevia"

Giorgio Valli, coach Napoli Basket: "Contro Scafati chiaramente è una partita crocevia, di quelle che possono decidere una stagione. Sentiamo la pressione e ci stiamo attrezzando tecnicamente e tatticamente per affrontare una squadra che ha molti punti nella mani e che ha dimostrato di giocarsi ogni tipo di partita e che viene qua tra l'altro con lo spirito del derby pronta a darci battaglia. Loro sono in una posizione di classifica molto più tranquilla di noi, ma quando si alzerà la palla a due ci sarà la tensione massima da entrambi gli schieramenti. Dovremo fare di tutto per limitare il loro potenziale offensivo, ma credo che anche noi in attacco, soprattutto con gli ultimi innesti, abbiamo la possibilità di segnare una buona quantità di punti. Credo che la partita verrà decisa in difesa e soprattutto nel non concedere canestri facili."