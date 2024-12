Napoli, un rinforzo per provare l'impresa: torna Tomislav Zubcic

Napoli ha ufficializzato l'accordo fino al termine della stagione, con opzione per un altro anno in caso di salvezza, con uno degli eroi della Coppa Italia. Tomislav Zubcic, ala croata classe 1990, rientra dopo le brevi esperienze in Cina (con l'Anhui Wenhy) e in Kuwait (con l'Al-Qadisiya). "Tornare a Napoli è come tornare a casa per Natale, sono emozionato, ottimista e pronto a dare tutto me stesso alla squadra e ai tifosi": queste le prime parole di Zubcic dopo l'ufficialità.