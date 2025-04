Napoli al match-point salvezza, Totè: "Trapani tra le migliori squadre"

Intervistato dai nostri microfoni, il centro azzurro ha presentato così il prossimo match: "La prossima partita contro Trapani sarà una gara estremamente difficile contro una delle migliori squadre del nostro campionato. Noi dal nostro abbiamo che giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, dovremo essere bravi a mettere energia in campo, in attacco, in difesa. E vincendo questa partita otterremo così la salvezza matematica, quindi è ovviamente importante per noi".