Napoli, le rivelazioni dell'AD Dalla Salda: "Ecco perché non è arrivato Caja"

L'AD di Napoli Basket ha fatto poi chiarezza sull'addio di Ben Bentil, oggi in Eurolega all'ASVEL: "Giocatore di grande nome, potenzialità, ma inadatto a quella che era la nostra situazione. Noi avevamo da lui pretese che non riuscivamo ad avere e lui stesso faceva fatica ad adeguarsi a una situazione da ultimo posto in classifica quando aveva diversi interessi da parte dell'EuroLeague. Con la Virtus non ci sono mai state trattative, ma erano al corrente tutti che sarebbe uscito da Napoli. Non so se alla Virtus avrebbe fatto comodo. Le motivazioni per questo tipo di giocatori possono fare tutta la differenza del mondo. Non mi permetto, non ho di certo visto e conosciuto il miglior Bentil. Pensavamo a un impatto e una solidità fisica diversa. Non penso che la stagione della Virtus possa cambiare per la presenza o meno di Bentil".