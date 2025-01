Napoli, Dalla Salda: "Stiamo sistemando tante cose che ci fanno ben sperare"

Intervistato da Marco Caiazzo su “La Repubblica – Napoli”, l’Amministratore delegato del Napoli Basket, Alessandro Dalla Salda ha fatto il punto sul girone d’andata appena concluso per la sua squadra: "Chiudiamo una metà di stagione molto negativa, inutile girarci intorno. Abbiamo viaggiato per troppi mesi con difficoltà che potevano minare qualsiasi club. Ma oggi ci stiamo compattando tutti, società, staff, squadra e ambiente perché la serie A è un patrimonio troppo importante. Fiduciosi? Diciamo che stiamo sistemando tante cose che ci fanno ben sperare per il prosieguo, non vogliamo arrenderci. Grazie anche al club che continua a crederci insieme a noi”.