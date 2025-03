Napoli, Dalla Salda: "Salvarsi dopo 11 k.o. in fila sarebbe un'impresa da ricordare"

Intervistato da Stefano Prestisimone su “Il Mattino”, l’Amministratore Delegato del Napoli Basket, Alessandro Dalla Salda, ha commentato l’andamento della sua squadra: "Sembra davvero che giochiamo meglio quando è più difficile, vedi le vittorie contro Brescia e Bologna. Ma dobbiamo trovare un equilibrio in questa terza parte di stagione. Non dobbiamo esaltarci dopo partite come quella di domenica e non dobbiamo deprimerci e pensare che sia tutto finito come dopo le gare con Pistoia e Cremona. Ed è sbagliato guardare indietro, se non per correggere gli errori fatti. L'obiettivo deve essere sempre puntato sulla prossima partita. La vogliamo assolutamente questa salvezza e siamo tutti concentrati per l'obiettivo. Anche per le prospettive che si aprono nel medio-lungo termine, con il progetto del nuovo palasport che sarà una grande cosa per la città e per il club. Salvarsi dopo 11 sconfitte in fila sarebbe anche un record e un'impresa sportiva da ricordare, pur stigmatizzando gli errori commessi cui abbiamo posto dei correttivi. Ciò che mi piace è che non ci stiamo arrendendo, dal club, allo staff, alla squadra".