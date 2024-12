Napoli, la salvezza passa da Pullen: "Qui ricordi incredibili, daremo tutto per la maglia"

Una squadra che ha nel roster gente come te, Pangos, Bentil, Zubcic può davvero accontentarsi di rincorrere la salvezza?

"L'obiettivo è uscire dalla zona retrocessione il prima possibile. Siamo caduti in un buco che abbiamo creato noi, ora dobbiamo cercare di uscirne. Con una squadra del genere non dovremmo essere ultimi in classifica, ma l'unica cosa che possiamo fare ora è lottare per rialzarci. Speriamo di conquistare un po' di partite di fila e mettere pressione sulle altre squadre che devono vincere".