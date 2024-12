Napoli: ufficiale un altro grande ritorno

La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo fino al termine della stagione con l’atleta americano Jacob Pullen. La Guardia/play di 184cm è nato a Maywood (Illinois – USA) il 10 Novembre 1989. Jacob Pullen è stato tra i protagonisti della scorsa stagione in maglia azzurra culminata con la vittoria della Coppa Italia a Torino dove ha realizzato il canestro decisivo nella finalissima vinta contro l’Olimpia Milano. Con il Napoli Basket nello scorso campionato di Serie A, ha realizzato la media di 14,5 punti a gara. In questo scorcio di stagione Pullen ha giocato in serie A2 con la Scaligera Tezenis Verona dove in 16 gare sin qui disputate ha la media di 17,5 punti realizzati a partita, con la percentuale del 34% nel tiro da tre.

"Prima di tutto voglio ringraziare la società e i tifosi per avermi voluto e riportato a Napoli, sono felice di tornare e combattere fino all'ultima partita per dimostrare che Napoli è un posto per vincere. Forza Napoli!"