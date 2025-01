Morto Vittorio Pomilio, l'ex azzurro aveva 91 anni

E' morto Vittorio Pomilio, ex azzurro del basket in nazionale dal 1957 al '60. Papà di Amalia, anche lei ex giocatrice e allenatrice, nonno di Luca e Simone Fontecchio, aveva 91 anni. Il presidente della Fip Giovanni Petrucci a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana, "esprime il più sincero cordoglio e abbraccia i figli Malì, Maria Vittoria ed Enzo, e i nipoti Luca e Simone". Nato il 6 maggio 1933 a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, Pomilio con la Nazionale ha disputato i Campionati Europei del 1957 a Sofia collezionando in tutto 19 presenze e 64 punti. In carriera ha giocato con la Stella Azzurra Roma, la Società Cestistica Mazzini di Bologna e la Libertas Pescara.