Venezia, Moretti: "Ennis? Uno dei migliori esterni di LBA"

Davide Moretti, guardia dei lagunari di coach Spahija, ha parlato a "La Nuova di Venezia e Mestre" della vittoria della Reyer a Varese: "Ha un grande valore, anche perché si aggiunge a quella di Panevezys, due campi molto difficili, soprattutto l'Itelyum Arena che conosco molto bene. È stato davvero emozionante ritornare a Varese. Ennis? Tyler è uno dei migliori esterni del campionato, ha esperienza e talento, purtroppo in quel ruolo siamo stati falcidiati dagli infortuni, adesso speriamo di poter giocare presto una partita al completo. Sfida a Salonicco in EuroCup (4 dicembre, ore 19)? Ci aspetta un altro campo caldo, l'Aris deve vincere per riavvicinarci in classifica, noi cercheremo di imporre il nostro piano partita sapendo di affrontare una buona squadra, che ha cambiato faccia rispetto alla partita d'andata".