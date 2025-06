Stando a quanto riportato da EuroHoops, sarebbe totale l'accordo tra l'ala nigeriana e i biancorossi per un biennale. Per l'ex Baskonia sarà la terza esperienza in Eurolega dopo il biennio nei Paesi Baschi e il finale di 2022/23 al Monaco. Per diversi mesi le stesse fonti avevano segnalato un forte interesse sul giocatore del Partizan, contando sull'apprezzamento risaputo di Moneke per l'atmosfera di Belgrado.