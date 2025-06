Udine, arriva il terzo americano: è DJ Brewton

Adriano Vertemati (allenatore): “DJ è un giocatore che seguivamo con attenzione per le sue caratteristiche ed è stato il primo ed unico obiettivo per questa posizione. È una combo guard con capacità di finalizzazione e creazione, molto abile nell’uno contro uno e davvero efficace in campo aperto. Può fare canestro in molti modi, ma sa anche essere giocatore di squadra. Ha taglia fisica importante per il ruolo e può difendere con efficacia sulla palla. Crediamo che sia perfettamente complementare con tutti gli altri esterni del roster”.