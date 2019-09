Mondiali basket, Spagna-Italia LIVE

MONDIALI BASKET

Tutto pronto al Wuham Sports Center. Il quintetto scelto dal coach spagnolo Sergio Scariolo: Gasol, Fernandez, Claver, Rubio e Hernangomez. Coach Meo Sacchetti risponde con: Gallinari, Belinelli, Datome, Hackett e Biligha.

FINE PRIMO QUARTO: Spagna - Italia 18-18. Ottimo avvio degli Azzurri, che in pochi minuti allungano sul 15 a 5 e costringono la Spagna a tante palle perse, ma poi arriva la reazione dei giallorossi, che guidati da Llull rientrano fino al pareggio sul 18 pari (con un parziale di 13 a 3). 7 punti, 2 assist e una palla recuperata in 5 minuti giocati per Llull, che ha cambiato il volto dei nostri avverarsi. Per l'Italia il top scorer è Danilo Gallinari con 5 punti a referto, molto positivo anche Belinelli, meno Tessitori.

FINE SECONDO QUARTO: Spagna-Italia 30-31. Il secondo periodo è molto equilibrato, la Spagna trova il 20 pari con Oriola, poi Gallinari (unico azzurro in doppia cifra con 10 punti) riporta avanti l'Italia sfruttando un tecnico alla panchina iberica e la tripla di Ribas in transizione firma il massimo vantaggio Spagna sul 28-24. L'ottima difesa di Biligha consente agi azzurri di rimettere il naso avanti sul 29 a 28 grazie ai liberi del Gallo, ma Hackett non riesce a segnare l'ultima tripla del primo tempo, che si chiude con gli azzurri avanti di una lunghezza. Male le due squadre al tiro (41% Spagna - 34% Italia).

FINE TERZO QUARTO, Spagna-Italia 50-48. Il periodo si apre con i quintetti dell'inizio, Datome risponde subito a Hernangomez con un jumper, ma la bomba dello scatenato spagnolo riporta i suoi avanti sul 37-33 prima di un altro tecnico alla panchina che consente agli azzurri di tornare sotto (37-36). L'arbitraggio lascia molti dubbi, l'Italia è alle corde e Claver punisce da tre, ma Datome ci riporta sotto sul 38-41. Rubio risponde al capitano azzurro e porta la Spagna sul massimo vantaggio (+8), ma Della Valle e Gallinari firmano un mini parziale e riportano l'Italia a -2 costringendo Scariolo al time out. Nel finale Brooks fa sbagliare Llull da tre punti, poi si prende fallo a rimbalzo d'attacco e fa 1/2 a 5.9 secondi dalla fine del terzo quarto portando l'Italia a meno 2.

QUARTO QUARTO La Spagna inizia l'ultimo periodo con due falli, le due squadre faticano a segnare in avvio, poi Belinelli sblocca il punteggio e firma il pari (50-50). La difesa azzurra fa faticare molto l'attacco spagnolo, che spreca tanto. Gentile si guadagna due liberi (1/2) e manda la Spagna in bonus a 7 minuti dalla fine. Partita molto equilibrata e combattuta, la bomba di Gallinari firma il +4 azzurro (56-52) e Scariolo chiama minuto. Reazione iberica favorita dagli errori italiani, Llull fa 2/2 dalla lunetta, la difesa azzurra salta e la Spagna trova il pari sul 56-56. Due minuti alla fine, tiri liberi su qualunque fallo, la Spagna guida di due lunghezze, l'Italia fatica a segnare. Black out Italia nel finale, la Spagna trova un micidiale parziale di 10-0 che ci taglia le gambe. Spagna avanti di 6 a pochi secondi dal termine.