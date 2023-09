Mondiali basket, l'Italia sfida Doncic: per Datome the last dance

MONDIALI BASKET

Dopo l'annuncio a fine campionato e l'ultima partita in Italia a Ravenna lo scorso 13 agosto, il Capitano conclude la sua avventura sul parquet contro la Slovenia nella finale per il settimo posto

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Tra poche ore Gigi Datome lascerà il basket giocato. Dopo aver dato l’annuncio a fine campionato e aver giocato l’ultima partita in Italia a Ravenna lo scorso 13 agosto, il Capitano azzurro conclude oggi la sua avventura sul parquet alla Mall of Asia Arena di Manila contro la Slovenia di Luka Doncic, che sarà l'ultimo grande avversario di una carriera fatta di 203 presenze in Nazionale e dedicata per 21 anni all'azzurro (16 alla nazionale maggiore). La finalina per il 7/8° posto della FIBA World Cup 2023 sarà l'ultimo atto dopo 10 anni da capitano, due edizioni del Mondiale (2019 e 2023) e sei dell'EuroBasket (2007, 2011, 2013, 2015, 2017, 2022).

"Sognavo la medaglia, ma non siamo stati all'altezza" ha dichiarato in un'intervista di avvicinamento all'ultimo match della carriera Datome, che ha però anche sottolineato che con la Slovenia (palla a due ore 10.45 italiane) sarà una finale e lui vuole vincerla. Di fronte ci sarà Doncic, stella di Dallas e re dei marcatori del Mondiale con 26,7 punti di media a partita, che Gigi ha già affrontato a Trieste lo scorso anno alla primissima di coach Pozzecco sulla panchina azzurra.

Il sogno medaglia è svanito, la sua carriera terminerà senza titoli in azzurro (16 trofei, tutti con i club, in Italia e in Turchia), ma non c'è un modo migliore di salutare che farlo ai Mondiali contro una grande stella NBA e Datome lo sa: "Mi bacio i gomiti, voglio vincere e voglio godermi ogni momento". La sua emozione sarà anche quella di tutti i tifosi dell'Italbasket, buona Last Dance Gigi.

SEGUI IL LIVE DI ITALIA-SLOVENIA

Squadre qualificate per i tornei Pre Olimpici 2024 (24)

Angola, Bahamas, Bahrein, Brasile, Camerun, Croazia, Costa d’Avorio, Egitto, Filippine, Finlandia, Georgia, Grecia, ITALIA, Lettonia, Libano, Lituania, Messico, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Portorico, Repubblica Dominicana, Slovenia e Spagna

Squadre qualificate direttamente ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 (8)

Francia (Paese ospitante), Stati Uniti, Canada, Australia, Sud Sudan, Serbia, Germania e Giappone.