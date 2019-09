Mondiali basket, dopo Australia-Spagna scoppia la polemica: "La FIBA una disgrazia"

Quello che si sta giocando in Cina è il Mondiale delle sorprese, con USA e Serbia eliminate ai quarti, ma anche quello delle polemiche. Dopo il clamoroso errore che è costato l'eliminazione della Lituania e ha portato alla sospensione dei tre fischietti di quella gara, anche durante la semifinale tra Australia e Spagna qualche fischio dei direttori di gara non ha affatto convinto, mandando su tutte le furie gli australiani (eliminati dopo due supplementari). In particolare Andrew Bogut, che dopo la partita è letteralmente esploso in zona mista: "La FIBA è una fottuta disgrazia" ha urlato il centro dei Sydney Kings (che già in campo aveva chiaramente fatto capire di non condividere le scelte arbitrali).