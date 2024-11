Il Monaco ha ufficializzato il nome del nuovo coach: sarà Vassilis Spanoulis. L'allenatore greco prende il posto di Obradovic: esordirà in Eurolega con il Panatinaikos. Per l'ex stella di Eurolega terza avventura in panchina: in Grecia ha allenato il Peristeri e conserverà il ruolo di CT della nazionale greca almeno fino al termine dell'attuale contratto, nel 2025.