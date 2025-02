Alla FIBA Europe Cup 2004, il Mitteldeutscher ha aggiunto in bacheca anche la Coppa di Germania 2025. Dopo aver sconfitto i favoritissimi (Bayern Monaco) in semifinale, il gruppo guidato da Michael Devoe - MVP della manifestazione: 27 punti in finale - ha superato il Bamberg nell'atto conclusivo. Il vantaggio in doppia cifra all'intervallo (50-39) è stato mantenuto senza problemi, nonostante i tentativi di rimonta del Bamberg Baskets.