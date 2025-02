Milano, Mirotic: "Shields? Ha dato ciò di cui avevamo bisogno"

Ai microfoni di EuroLeague TV nell'immediato post-partita col Monaco, Nikola Mirotic ha parlato della vittoria biancorossa e dei suoi protagonisti: "Io MVP? Credo lo sia Shavon Shields stasera. Nel clutch ci ha dato ciò di cui avevamo bisogno, non solo in attacco ma anche in difesa. Uno sforzo di squadra, sono contento per questa ripartenza dopo la sosta. Un grande momento per noi, non mancano tante partite, per continuare a lottare per i playoff dobbiamo vincere, soprattutto le partite in casa come questa".