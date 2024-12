Milano, Mirotic: "Pieno di fiducia nell'ultimo mese e mezzo"

In un'intervista concessa a MeridianSport, l'ispanomontenegrino dell'Olimpia si è soffermato sulle sensazioni di una stagione in crescendo: "Cerco soprattutto di essere in salute, di non avere problemi come quelli dell’anno scorso. Mi sento bene, pieno di fiducia nell’ultimo mese e mezzo. La cosa più importante è vincere, alla fine è l’unica cosa che conta. Cerco di dare il massimo contributo possibile, in difesa, a rimbalzo, e naturalmente in attacco. Mi sento davvero bene. Credo di essere pronto per affrontare la Stella Rossa (stasera, ore 20.30) e dare il meglio di me.”