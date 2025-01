Milano, aggiornamenti sulle condizioni di Mirotic, LeDay e Bolmaro

Riportiamo il comunicato rilasciato dalla società biancorossa in vista di Anadolu Efes-EA7 Emporio Armani Milano (palla a due alle 18.30 di domani, 23 gennaio): "La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che nel corso della gara di domenica scorsa a Venezia, Nikola Mirotic ha riportato una lesione all’adduttore della coscia destra che verrà rivalutata in due settimane. Nella stessa gara, Zach LeDay ha riportato una sublussazione alla spalla sinistra. LeDay è partito per Istanbul con la squadra e il suo utilizzo sarà deciso immediatamente prima della gara. Gli esami non hanno rivelato lesioni per Leandro Bolmaro che è partito regolarmente per Istanbul. Anche il suo utilizzo sarà deciso prima della gara".