Milano torna a sperare, ma deve solo vincere: domani c'è il Fener

EUROLEGA

Il successo col Monaco tiene accese le speranze di qualificazione al play in. Ma è una vera bagarre: 6 squadre in lotta per un solo posto

A Montecarlo la vittoria che non ti aspetti. Anzi no. Perchè l'Olimpia Milano 2023/2024 ha ampiamente dimostrato di poter vincere contro chiunque (citifonare Real Madrid e Barcellona, ad esempio) così come di crollare contro avversari ben più deboli come Alba e Asvel.

Il successo del Principato, netto nella forma e nella sostanza, tiene vive le (flebili) speranze di post season per una squadra costruita per arrivare a primavera con ben altra posizione in classifica. Questo rendimento ondivago, quasi impossibile da decriptare, costringe infatti i tifosi milanesi a sperare che si avverino una serie di circostanze favorevoli per acchiappare quel decimo posto che permetterebbe all'EA7 di salire sull'ultimo vagone del treno dei play in.

© Ufficio Stampa

Milano - che oggi ha festeggiato Shavon Shields, miglior marcatore della storia del club in Eurolega - dovrà trovare il modo di vincere le ultime 4 partite e sperare che chi la precede in classifica, Partizan e Valencia, perdano colpi. Da tenere in considerazione 3 fattori. Il calendario dell'Olimpia, tutt'altro che morbido: Fenerbahce domani al Forum, viaggio a casa Trinchieri con lo Zalgiris, derby d'Italia con Bologna ad Assago e chiusura in trasferta nel silenzio di Belgrado col Maccabi. Fattore numero due: Partizan e Valencia si affronteranno in uno scontro diretto potenzialmente incandescente proprio all'ultima giornata, dopo che i serbi avranno affrontato Real Madrid e Olympiacos in casa e Alba a Berlino, mentre gli spagnoli saranno reduci dalla doppia trasferta con Monaco e Maccabi e dal match casalingo con l'Asvel. Infine, la differenza canestri in caso di arrivo a pari punti. Milano è sotto col Partizan (sconfitta di 13 a Belgrado, vittoria di 2 in casa), mentre è davanti con Valencia in virtù del successo torrenziale nel girone di andata.

E attenzione anche ai risultati di Efes e Bayern Monaco, che hanno lo stesso record di Milano, e dello Zalgiris che ha una vittoria in meno.

Domani sera al Forum arriva il Fenerbahce che dopo la sosta ha infilato un 4 su 4 niente male, vincendo nettamente con le quattro spagnole: Baskonia, Real Madrid (al Wizink Center), Valencia e Barcellona. L'Olimpia non batte i turchi in casa dalla stagione 2019/2020 e avrà il dubbio Maodo Lo, uscito malconcio da Montecarlo per una botta alla coscia.

Così coach Ettore Messina: “Affrontiamo una squadra in grande salute, che sta giocando con efficacia sia in attacco che in difesa. Ne siamo coscienti, ma vogliamo dare continuità alla buona partita giocata a Monaco approcciando la gara con umiltà ma allo stesso tempo grande decisione”.