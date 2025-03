STEFANO TONUT– “L’obiettivo è ripetere la partita della scorsa settimana contro Monaco anche contro un avversario fortissimo e stimolante come il Fenerbahce con i suoi campioni come sono, nel mio ruolo, talenti quali Wade Baldwin e Marko Guduric. Ormai, vista la classifica, ogni gara è una finale e come tale va interpretata, soprattutto giocando in casa davanti al pubblico che sarà il nostro sesto uomo”.