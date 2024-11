MILANO SENZA BOLMARO E CON IL DUBBIO TONUT, TORNA SHIELDS

L'Olimpia si dirige a Cremona per sfidare la Vanoli. Rispetto alla partita di Belgrado dovrebbe recuperare Stefano Tonut ed è previsto il ritorno di Shavon Shields. Si è fermato però nel finale della gara Leandro Bolmaro, che affianca Josh Nebo tra gli indisponibili. Mario Fioretti presenta la gara: "Noi veniamo da una settimana in trasferta logicamente molto dispendiosa. Cremona con Payton Willis ha aggiunto un elemento di grande talento. Dovremo essere bravi a controllare il ritmo contro una difesa che al tempo stesso sa essere aggressiva sul perimetro e sa proteggere l’area. Come sempre a Cremona per vincere sarà anche necessario difendere con attenzione e aggressività per tutti i 40 minuti".