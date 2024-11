MILANO, MESSINA: "SPERAVO IN QUALCOSA DI DIVERSO"

Questa l'analisi di Ettore Messina dopo il tracollo di Milano sul campo di Trento: “Venivamo da una settimana molto difficile e i giocatori che ci avevano aiutato a reggere a Vitoria e a vincere la partita con la Virtus oggi non avevano nulla nel serbatoio. Eravamo partiti bene ma quando loro hanno alzato il ritmo e la fisicità noi non avevamo nulla da opporgli. Purtroppo ci siamo anche lasciati andare. Ci sono state cose che abbiamo provato, speravo in qualcosa di diverso, ma senza lucidità e senza gambe non siamo riusciti a fare nulla, abbiamo ad esempio sbagliato tanti appoggi al ferro, tiri che normalmente non sbagliamo. Purtroppo, con la squadra così corta, i nostri giocatori più importanti non avevano nulla da dare. Complimenti a Trento. Noi possiamo solo chiudere la pagina di questa settimana durissima e aprirne una nuova”.