Milano, Messina: "Sembrava una partita di G-League"

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita con Reggio Emilia: “E’ stata una partita strana, sembrava una gara di G-League, le due squadre andavano avanti e indietro, tirando con percentuali altissime. Non capita spesso di vedere una gara così. Spesso le squadre che vengono a Milano tirano leggere perché non hanno pressione. L’ideale sarebbe impedirgli di prendere ritmo, ma non ci siamo riusciti. Sembrava avessimo tutte e due strappato le pagine del libro sulla difesa. Facciamo finta di non considerare la gara difensiva, coscienti che sia noi che loro siamo attesi da gare importanti nelle competizioni europee. Può essere che inconsciamente non avessimo nessuno la predisposizione a metterci fisicità, voglia di non farsi battere. Ma in attacco siamo stati bravi perché in una partita punto a punto abbiamo fatto le scelte giuste, alternando il gioco interno e quello esterno, passandoci la palla. L’abbiamo fatto bene anche questa volta e per la terza partita consecutiva siamo arrivati oltre i cento”.