Milano, Messina: "Quando il gioco si fa duro, ci sfaldiamo"

Il coach dell'Olimpia commenta amaramente il ko subito sul parquet di Napoli, che impedisce a Milano di andare in vetta. “Faccio i complimenti a Giorgio Valli, un carissimo amico. Sono contento per lui, per cui è sicuramente una vittoria molto importante. In una partita in cui noi abbiamo giocato tre buoni quarti con coesione difensiva e offensiva, poi quando il gioco si fa duro noi ci sfaldiamo. Come già successo altre volte. Abbiamo subito più di 30 punti nel quarto periodo, ne facciamo quasi 90, ma c’è una una prestazione difensiva vergognosa, quasi con disinteresse. In attacco smettiamo di passarci la palla ed è lampante che, in quei momenti, manca leadership. Sappiamo la malattia, ma non riusciamo a trovare la cura. Dovremo lavorare come matti per migliorare. In quei momenti diventiamo indisciplinati e quasi fastidiosi ed è inaccettabile, per una squadra che avrebbe tutto per fare meglio".