Milano, Messina: "Con Brescia senza pensare alla finale"

Così coach Ettore Messina alla vigilia della semifinale di domani con Brescia: “È una squadra costruita attorno alle due guardie, Della Valle e Ivanovic, Bilan è un giocatore determinante contro cui devi sempre prepararti al massimo, e nelle ultime gare spesso ha trovato in Jason Burnell e la sua capacità di giocare sia da 3 che da 4 l’elemento risolutivo, inclusa la partita contro Tortona. È una squadra di carattere e organizzazione che abbiamo battuto in campionato ma molti mesi fa e comunque con grande fatica. La chiave è non stare a pensare né alla gara giocata con la Virtus né a quello che potrà esserci più avanti, ma solo a questa partita”.