Milano, Fioretti: "Siamo consapevoli della forza di Trento"

Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: “Siamo consapevoli della forza di Trento, sia per la posizione che occupa in classifica che per quello che ha fatto contro di noi nelle due occasioni precedenti. Come squadra, fanno del talento dei loro giocatori e della capacità di utilizzarlo al meglio, soprattutto sul perimetro, la loro forza. Dovremo essere il più uniti e compatti possibile difensivamente per giocare una partita in cui sarà importante trovare anche qualche canestro in campo aperto”.