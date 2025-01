Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: “Reggio Emilia è una delle migliori squadre difensive del campionato e fa dell’aggressività la sua arma migliore. Per noi sarà importante continuare a muovere bene la palla e coinvolgerci uno con l’altro in attacco. In difesa, la chiave sarà contenere l’uno contro uno e il pick and roll degli esterni e limitare le capacità a rimbalzo dei loro lunghi”.