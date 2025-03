Le parole di Mario Fioretti alla vigilia del match contro Treviso: "Giochiamo contro una squadra che ha talento e giocatori esperti, ma vogliamo affrontarla pensando a noi stessi e a come migliorare rispetto alle ultime uscite sia in attacco che in difesa. Abbiamo molti problemi fisici, ma dovremo comunque venire a capo della partita con l’umiltà e la determinazione che non devono mai mancare".